Après une qualification pour les play-offs acquise au gré d’une saison régulière de premier plan, Levallois va profiter de cette dernière ligne droite sans pression pour préparer l’avenir : « Nous sommes très heureux de jouer ces play-offs, c’est la récompense de notre travail depuis septembre. On va pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux cette saison en élite pour emmagasiner de l’expérience pour la suite », assure le coach levalloisien Frédéric Havas. Le LSC attaque les play-offs par la réception de Quimper ce samedi.

L’objectif de la montée en LAF la saison prochaine

Justement, la suite, à savoir pour la saison 2021-2022 s’annonce plus qu’alléchante : « Sans se cacher, on aura les moyens de nos ambitions, à savoir jouer la montée en Ligue AF », poursuit le coach francilien. Une bonne nouvelle pour le LSC, qui s’attache d’ores et déjà à préparer le départ de Mallory Caleyron-Steux. La passeuse qui a encore réalisé une super saison, arrêtera définitivement le volley à l’issue de la saison