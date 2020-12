Vainqueur de Bordeaux-Bègles au terme d’un match défensif de premier plan (12-17), le Racing 92 poursuit son ascension. « On a su maîtriser, en termes de stratégie, on a su appliquer ce qui avait été décidé en fonction des conditions climatiques. On ne s’est pas affolé. Et c’est toujours mieux de préparer le match de Coupe d’Europe par une victoire », assurait à l’issue du match Laurent Travers, le manager francilien.