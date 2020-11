Rugby – Top 14 (J10) – Le Racing s’amuse contre Bayonne

Le Racing s’est largement imposé, à domicile face à Bayonne, (43 – 17). Les Franciliens ont pu compter sur un Donovan Taofifenua en feu, auteur d’un triplé.

Le bonus offensif obtenu dès la 18e minute, puis quatre essais de plus ensuite, les Racingmens n’ont laissé quasiment aucune miette à des Bayonnais fantomatiques. Dès la 2e minute, alors que l’Aviron n’a pas encore touché le ballon, Henry Chavancy, l’enfant du club, franchit pour la première fois l’en-but bayonnais grâce à un gros travail d’Antoine Gibert. Dix minutes plus tard, sur une séquence de jeu des basques, Donovan Taofifenua réussi une interception. L’ailier qui vient d’être appelé en équipe de France pour préparer le match contre l’Angleterre, dimanche prochain, ne sera pas rattrapé et aplatit son premier essai du soir. C’est ensuite autour de Laborde de franchir la ligne bayonnaise pour permettre à son équipe de décrocher le bonus offensif. Quelques minutes plus tard, Simon Zebo sécurisera ce précieux point en plus. C’est la deuxième fois que le Racing décroche un bonus offensif à domicile cette saison. Grâce à ces cinq points, les hommes de Laurent Travers remontent à la 4e place du classement du Top 14.