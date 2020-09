Rugby – Fédérale 3 (poule 2) – Bobigny et les autres ?

A l’approche du début du championnat de Fédérale 3 ce dimanche SportsCo IDF fait un état des lieux des ambitions des clubs franciliens.

Avec huit clubs franciliens dans cette poule, une certitude, il y aura des clubs franciliens en phases finales. Fort d’un recrutement prometteur, Bobigny est annoncé comme l’ogre de la poule. Derrière, Gretz Tournan Ozoir et Sucy toujours en position de jouer le haut de tableau ces dernières saisons font partis des équipes à suivre cette saison. Pour Meaux, transfuge de la Fédérale 2, l’ambition avec un nouveau staff technique est de tout reconstruire et de repartir sur des bases saines. Vincennes et Versailles qui se défieront dès dimanche espèrent réaliser quelques coups pour viser la première partie de tableau. En revanche, le promu Clamart, Massif Central et Rueil-Malmaison devront s’attendre à un peu plus souffrir.

