Rugby – Fédérale 2 (poule 2) – Tout est ouvert avec St-Denis, Sarcelles, Ris-Orangis, le PUC, l’ACBB et Pontault-Combault

Alors que le championnat de Fédérale 2 reprend ses droits le dimanche 13 septembre, SportsCo IDF fait le point sur les forces en présence dans la poule 2.

Dans une poule à 50% francilienne, les favoris se trouvent dans le giron parisien. Si Grand Dole et Le Creusot s’avancent comme des outsiders, plusieurs clubs visent la qualification. A commencer par Saint-Denis, qui sous la houlette du duo Marquet-Darrieumerlou compte jouer le haut du panier. Tout comme Sarcelles, qui après l’apprentissage de la saison dernière, compte cette fois-ci avancer à grandes enjambées : « Nous avons su conserver notre noyau dur, c’est une satisfaction. Si nous voulons viser les phases finales, il va falloir continuer à être irréprochable à domicile et franchir un palier à l’extérieur », résume l’entraîneur des avants Stéphane Lastapis. Le Top 5 est dans le viseur. Le PUC, qui sort d’une saison de belle facture et qui a réalisé un recrutement intéressant (Guerrier, Galan, Mirland, Vérignon) peut nourrir de fortes ambitions.

Du nouveau à Pontault-Combault

Si le chantier est immense du côté de Pontault-Combault avec pas moins de 21 arrivées, l’ossature semble solide et pourrait faire mal à de nombreux adverses. Désormais dirigé par Julien Maréchal, Ris-Orangis espère franchir un nouveau cap : « Le but est de faire grandir le club en lui permettant à terme de jouer les premiers rôles », a ainsi annoncé l’ancien coach d’Orsay. Enfin, l’ACBB, promu et de retour en fédérale 2, le crédo sera de renouveler son bail à ce niveau.

