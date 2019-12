Rugby – Fédérale 2 (Poule 1 / phase aller) – Les surprises St-Denis et du PUC, Gennevilliers déçoit, les promus surnagent

Après la phase aller, le point sur les forces en présence dans la poule 1

Il y a des confirmations et des déceptions dans la poule 1, dominée de la tête et des épaules par l’Olympique Marcquois et Beauvais. Le troisième larron qui occupe le podium est une demi-surprise avec St-Denis, qui avec un total de 42 points est déjà bien parti pour jouer les play-offs. Derrière, la bataille fera rage avec Le Havre, C’Chartres mais aussi le PUC, l’autre invité surprise de cette phase aller. Les promus franciliens ont réalisé une première partie de saison de belle facture, puisque Courbevoie (7e – 24 pts) et Sarcelles (8e – 22pts) ont respectivement neuf et sept points sur le premier relégable Orléans. Mais comme la machine du RCO semble être lancée, Gennevilliers (9e – 21 pts) et Plaisir (10e – 20 pts) ont du souci à se faire. Pour le moment, la zone rouge est occupée par Orléans et Le Rheu.