Rugby – Fédérale 2 (poule 1 / J1) – Gennevilliers et Orsay font carton plein, Domont et Plaisir ratent le coche

Alors qu’Orsay et Gennevilliers ont tenu leur rang, la déception prédominait à Domont et Plaisir. Retour sur cette première journée.

Deux clubs ont réussi à faire carton plein pour bien débuter la saison. Sans surprise, Orsay se retrouve en haut au gré d’un succès logique sur Antony pour le premier derby de la saison (24-3) : « La victoire avec le bonus offensif est là, mais on a encore beaucoup de choses à gommer comme les fautes de main et les pénalités concédées », soulignait l’entraîneur du CA Orsay David Riquel. Son homologue à Antony Gabriel Oriol avait bien conscience que le bonus défensif était à leur portée : « C’est frustrant car on aurait mérité mieux, mais on a manqué d’efficacité, mais aussi encourageant, car sur certaines séquences nous avons fait jeu égal ».

Les regrets de Domont et Plaisir

Vainqueur avec le bonus offensif de La Baule, Gennevilliers a fait l’étalage pendant 80 minutes de son réservoir offensif mais aussi de ses largesses défensives (44-23). La satisfaction prédominait chez le coach Xavier Darjo : « L’enthousiasme, la grinta et l’envie de produire du jeu ont payé. La saison est lancée». Ratant d’un rien le bonus défensif, le Stade Domontois avait de regrets de son déplacement au Rheu (37-29) : « C’est une grosse frustration de perdre car notre adversaire était à notre portée. Nous avons pas à rugir de ce premier match d’apprentissage de la Fédérale 2, mais il y avait mieux à faire », regrettait Alexis Driollet, le manager domontois. Que dire de Plaisir, battu d’un rien à Poitiers (25-24). Enfin, la rencontre entre C’Chartres et Courbevoie a été reportée au 20 décembre.