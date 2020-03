Rugby – Fédérale 2 – Michel (Antony) : « Le rugby est la priorité de personne »

Alors que le flou règne sur la fin de saison sportive des championnats amateurs, Damien Michel, l’emblématique entraîneur d’Antony (Fédérale 2) souhaite avant tout se concentrer sur la santé : « Nous sommes clairement dans l’expectative, ça permet à chacun de se recentrer sur ses priorités : prendre soin de sa famille et se poser les questions pour son avenir personnel et professionnel. Le rugby est la priorité de personne. Le maître-mot est d’inciter l’ensemble des joueurs à faire preuve de civisme et à être précautionneux ». Pour l’intéressé, tout porte à croire que la solution de geler la saison, sans montée ni descente semble « la plus claire et la plus logique ».