Rugby – Fédérale 2 (J17) – Le maintien s’annonce indécis

A six journées de la fin de la saison régulière, on y voit un peu plus clair sur les ambitions de chacun.

Dans la poule 1, St-Denis et le PUC qu’on n’attendait pas à pareille fête sont à égalité sur la 3e marche du podium derrière les deux poids lourds du championnat qui sont Marcq-en-Baroeul et Beauvais. Les play-offs sont clairement à leur portée. Les autres clubs franciliens devront batailler pour ne pas descendre. SI Le Rheu semble décroché avec seulement 20 points au compteur, ils sont cinq à se tenir en sept points. Alors que Plaisir – Sarcelles vaudra cher lors de la prochaine journée ce dimanche, pour le moment, Gennevilliers (9e) et Plaisir (10e) ne sont pas au mieux avec respectivement trois et un longueurs d’avance sur Orléans.

Même scénario ou presque dans la poule 2, où hormis Orsay qui fait un solide deuxième derrière le leader Nuiton, tous les autres formations franciliennes vont disputer cette dernière ligne droite le couteau entre la gorge. Pontault-Combault (7e) semble avoir un peu de marge avec six points d’avance sur la zone rouge. Si le dernier Meaux qui n’a gagné qu’une fois cette saison semble condamné, l’autre place de relégué se jouera entre les Pontellois, Pontarlier, Rillieux, Ris-Orangis et Antony. Le club des Hauts-de-Seine est premier relégable avec un point de retour sur l’USRO. Deux matchs s’annoncent clés dans cette course du maintien dimanche : Ris-Orangis reçoit Pontarlier et Meaux accueille Antony.