Après l’annonce du match entre C’Chartres et Courbevoie reporté, deux nouveaux matchs qui concernent des clubs franciliens ont été repoussés en raison du Covid-19. Ainsi le derby en fédérale 2 dans la poule entre l’ACBB et Ris-Orangis est reporté au 20 décembre. Dans la poule 2 de fédérale 3, les matchs entre le Massif Central et Bobigny et entre Sucy et Soissons ont également fait l’objet d’un report en raison de la crise sanitaire.