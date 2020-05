Rugby – Fédérale 1 – Vers une création d’une Pro D3 ?

Alors que la FFF et la LNR se livrent un duel à distance sur le cas de Massy et Albi, la président de la FFR Bernard Laporte favorable on le rappelle à l’intégration des deux clubs de Fédérale 1 en Pro D2 a lancé un ultimatum à la LNR, qui gère la Pro D2 : « J’ai demandé à la Ligue Nationale de Rugby de travailler à une alternative qui serait la création d’un championnat national à 12 clubs. Ce projet devra se bâtir au cours du mois de mai, avec les services de la FFR, et tenir compte de tous les besoins des clubs qui seront sélectionnés sur leur niveau sportif. Je souhaite que nous travaillions objectivement sur les deux hypothèses, et notre Comité directeur tranchera en juin ».

Massy accompagné de Suresnes ?

En clair, la LNR qui refuse catégoriquement une Pro D2 à 18 équipes avec les promus Albi et Massy, se voit conviée à réfléchir au plus vite à un championnat national de 12 clubs, qui serait appelé Pro D3. Dans cette antichambre du professionnalisme, on retrouverait à coup sûr…Massy et Suresnes.