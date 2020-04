Rugby – Fédérale 1 – Le RC Drancy persiste et signe

Le club de Drancy qui a connu une première saison en Fédérale 1 difficile avec un seul succès en 18 journées, aura une deuxième chance d’exister dans ce troisième échelon national. En effet, la FFR ayant gelé les descentes cette saison en raison du Covid-19, le club séquano-dionysien avait l’occasion de résigner pour u nouveau bail. Chose qu’au club, on n’a pas souhaité laisser passer l’occasion : « Etre en Fédérale 1, c’est une chance et je pense qu’après cette année d’expérience, nous avons appris de nos erreurs », soulignait d’ailleurs Laurent Plot, le manager des équipes séniors. En attendant la décision de la LNR sur le cas de Massy, c’est l’assurance de deux clubs franciliens la saison prochaine avec le RC Suresnes et le RC Drancy.

