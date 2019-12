Rugby – Fédérale 1 (J13) -Massy haut perché, Suresnes solide, Drancy loin du compte

Les trois clubs franciliens ont réalisé une première partie de tableau contrastés. Le point.

Avec 11 victoires pour une seule défaite – lors du derby contre Suresnes – le Rugby Club Massy Essonne tient son ambition de remontée immédiate en dominant de la tête et des épaules la poule 1. Le club massicois ne devrait pas avoir de mal à composter son billet pour les phases finales avec 11 points d’avance sur son dauphin Dijon. Pour sa deuxième saison à ce niveau, Suresnes a réalisé une phase aller au-delà des espérances avec une 4e place à la clé et des ambitions légitimes de viser le Top 4. En revanche, la mission maintien a du plomb dans l’aile pour le promu Drancy, dernier avec 8 points au compteur et 15 points de retard sur le premier relégable Villefranche-sur-Saône.