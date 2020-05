La FFR communiquera les poules de Fédérale 2 et 3 ce vendredi 15 mai. Les 24 clubs franciliens qui évoluent dans ces deux divisions fédérales connaîtront leur sort. Et lors que plane la possible instauration d’une poule nationale – appelée Pro D3 – dès la saison prochaine à mi-chemin entre la Pro D2 et la Fédérale 1 avec les participations éventuelles de Suresnes et Massy, les poules de Fédérale 1 seront connues au plus tôt début juin.