Rugby – Divisions fédérales (J4) – Drancy pas verni, le PUC en balade, GTO et le MLSGP s’affirment

Retrouvez les faits marquants du week-end.

Fédérale 1 :

Le choc des extrêmes samedi entre Drancy et le Stade Métropolitain a été plus cadenassé que prévu. Après une première période à faire la course en tête, le RCD a manqué de ressources physiques sur la durée, s’inclinant sans démériter (16-26). Malgré un match cohérent, les Drancéens courent toujours derrière leur premier point de la saison.

Fédérale 2 :

A la faveur de sa 3e victoire de la saison face à une équipe d’Antony limitée (12-34), Gennevilliers confirme ses ambitions en gardant les commandes, au côté du HAC vainqueur pénible du Rheu (25-21). Vainqueur de Plaisir (31-21), le CA Orsay reste en embuscade, quand à Courbevoie, leur première victoire tombe dans l’escarcelle après un match autoritaire à La Baule (26-32). Après avoir tenu le choc pendant 60 minutes grâce au jeu au pied de Dufau, le Stade Domontois a fini par s’écrouler face à C’Chartres dans les derniers instants dimanche (27-42). Dans la poule 2, un nouveau carton pour le PUC qui a étrillé Metz (53-13) et avec ce quatrième succès de rang continue à tenir une course effrénée en tête de championnat. Avec un match en moins mais toujours un sans-faute à la clé, Sarcelles qui gagne à Grand Dôle (32-33) et St-Denis vainqueur de Pontault-Combault samedi (33-24) sont au coude à coude sur le podium. Tandis que l’ACBB a fait front malgré la défaite à Pontarlier (29-22), Ris-Orangis a enfin décroché son premier succès en dominant le RC Orléans, jusque-là invaincu (19-12).

Fédérale 3 :

Quel résultat pour le MLSGO qui prend la tête du championnat après une démonstration à Petit-Couronne (16-80). En revanche, cela a moins souri à l’extérieur pour Houilles et Cergy-Pontoise, battu respectivement à Dieppe (44-27) et face à Rouen Université Club (45-18). Dans la poule 2, GTO qui a infligé à Versailles sa première défaite de la saison au terme d’un match maîtrisé (31-11) continue son sans-faute en tête de la poule. Dans les autres résultats, Sucy a maîtrisé Meaux (34-20), Clamart remporte une victoire précieuse sur Vincennes (27-22) alors que le Massif Central est toujours à la recherche d’un succès après avoir raté le coche contre Compiègne (25-26).