Rugby – Divisions Fédérales (Fed1-Fed2-Fed3) – Le PUC impressionne, le RC Drancy dans le dur, Versailles et GTO confirment

Retrouvez les faits marquants de la 3e journée des différents championnats.

Fédérale 1 :

Drancy commence très mal sa mission maintien, concédant dimanche un 3e revers de rang contre Bédarrides Châteauneuf (8-27). Pour sa deuxième sortie à la maison, le RC Drancy n’a pas été en mesure de débloquer un compteur, qui reste à zéro. Il va déjà être temps de hausser son niveau de jeu pour ne pas repartir dans une mauvaise spirale comme la saison dernière.

Fédérale 2 :

Le choc de la journée dans la poule 1 a souri au HAC qui au terme d’une belle empoignade a vaincu Orsay (33-27). Les Ciel et Marine partagent la tête du classement avec Le Rheu, qui a dominé sans coup férir Antony (28-9) et Gennevillers qui a eu très chaud, gagnant contre Surgères à la dernière minute sur une pénalité de Nicolas (26-25). Malgré un beau combat et un contenu intéressant, Domont n’a pas réussi le tour de force à décrocher un premier succès à l’extérieur à Poitiers (23-14). Ce n’est pas passé loin pour Courbevoie, sauf que Plaisir a été solide jusqu’au bout (20-16). Dans la poule 2, le PUC s’installe pour le moment comme la grosse équipe à battre. Les Pucistes ont une nouvelle fois fait forte impression en ne laissant aucune chance à Pontarlier (6-36). Les Parisiens dominent le championnat avec deux points d’avance sur Orléans. Ouf de soulagement pour Pontault-Combault qui après deux accrocs a réussi à l’emporter sur le fil devant Ris-Orangis (30-29).

Fédérale 3 :

Au côté de Caen co-leader, on retrouve dans la poule 1 deux clubs franciliens : Cergy-Pontoise et le MLSGP. Malgré une farouche résistance du promu dieppois, Cergy-Pontoise a eu les reins solides pour remporter un 2e succès cette saison en trois matchs (21-14). Mais la belle performance francilienne est à mettre à l’actif du MLSGP, qui a trouvé la parade pour l’emporter à l’extérieur à Amiens (17-18) : « C’est une victoire méritée avec un belle maîtrise de notre part, c’est bon pour la confiance », relevait le coach yvelinois Frédéric Jarde. Dans la poule 3, c’est Versailles et GTO qui font la course en tête. Le premier nommé a largement dominé Compiègne (29-12) quand le second brisé l’élan de Vincennes au terme d’un match rondement mené (9-26). Meaux qui reconfirme son renouveau contre Bobigny (29-16), la montée en puissance de Sucy largement vainqueur de Massif Central (36-12) sont les autres faits marquants de la poule. Troisième défaite en autant de rencontre pour le RAC, défait à domicile contre Soissons (10-26) : « On a été courageux, mais on est tombés sur une densité physique supérieure », expliquait le coach rueillois Jean-Jacques Gagnon. Tandis que la marche était trop haut pour Clamart à Epernay (32-19).