Rugby – Champions Cup (J2) – Le Racing pour poursuivre sa marche en avant

Les Racingmen se déplacent cet après-midi (16 h 15) chez les Harlequins. Après une entrée en matière réussi la semaine dernière contre le Connacht, les Franciliens tenteront d’obtenir le même résultat en terre anglaise.

Une victoire et un grand pas pour la qualification en quart de finale. L’objectif du Racing est là. Après avoir glané le bonus offensif non sans quelques frayeurs la semaine dernière, les hommes de Laurent Travers ne pourront pas se permettre un relâchement de ce type cet après-midi. Une nouvelle victoire bonifiée offrirait la première place de la poule B aux Racingmen. Une simple victoire suffirait également pour prendre la tête, mais dans ce cas-là les Franciliens seront ex-aequo avec Toulouse et Lyon. La coupe d’Europe est une priorité pour Jacky Lorenzetti, Laurent Travers l’a bien compris. L’entraîneur des ciel et blanc ne fait pas tourner et alignera une composition très alléchante sur le papier avec notamment Kurtley Beale au centre pour permettre à Teddy Thomas et Donovan Taofifenua d’être aligné sur les ailes. Simon Zebo lui sera titularisé à l’arrière.