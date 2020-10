Au terme d’une finale d’une folle intensité, les Ciel et Blanc se sont inclinés samedi face aux Anglais d’Exeter (31-27). C’est un troisième revers sur la dernière marche après 2016 et 2018. Que c’est dur pour les Franciliens, qui semblaient enfin cette année concrétiser ce projet de triompher de la plus grande des coupes d’Europe.