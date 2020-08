Hand – Starligue – On connaît les dates et horaires des 4 premières journées

Alors que désormais la Starligue va s’étendre sur quatre jours, du jeudi au dimanche, on connaît les dates et horaires des quatre premières journées. Avec une tendance forte de jouer le vendredi soir pour Ivry et Créteil lors des matchs à domicile, tandis qu’à première vue Tremblay et le PSG vont osciller entre le samedi et dimanche.

1ère journée

Jeudi 24 septembre : Istres – Tremblay (20h)

Vendredi 25 septembre : Créteil – Dunkerque (20h30)

Dimanche 27 septembre : Nantes – Ivry et PSG – Aix (17h)

2e journée

Jeudi 1 er octobre : Limoges – Créteil (20h)

Vendredi 2 octobre : Ivry – St-Raphaël et Tremblay – Chambéry (20h30)

Samedi 3 octobre : PSG – Cesson-Rennes (19h)

3e journée

Mardi 6 octobre : Cesson-Rennes – Tremblay (20h30)

Mercredi 7 octobre : St-Raphaël – PSG (20h), Créteil – C’Chartres et Ivry – Dunkerque (20h30)

4e journée :