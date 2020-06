C’est une information confirmée par la Mairie de Paris hier et qui doit donner des ailes au club de la capitale. En effet, le PSG à titre exceptionnel – à savoir les plus belles affiches de Starligue et de Ligue des Champions – évoluera à compter de 2023 dans cette Arena 2 dans le quartier de la Porte de la Chapelle. Cette infrastructure dont le Paris Basketball (Pro B) sera le club résident doit voir le jour au cours de l’été 2023, soit un an avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.