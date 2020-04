Hand – Starligue – Le PSG champion, Créteil, Ivry et Tremblay rempilent

Le comité directeur de la LNH a défini ce jour les modalités sur l’exercice 2019-2020. Comme attendu, il n’y aura pas de reprise des championnats de Starligue et Proligue et a été décidé de figer les classements à l’issue de la dernière journée complète disputée (J18). Résultat des courses : le PSG est champion de France et éligible à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Comme déjà évoqué, le championnat de Starligue passera la saison prochaine de 14 à 16 équipes. Ainsi, il n’y a aucune descente en Starligue. De leur côté, Cesson-Rennes et Limoges accèdent à l’élite.