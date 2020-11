Hand – Starligue (J8) – Tremblay au bord du gouffre, Créteil est parti de trop loin

Le club de Tremblay est complètement passé à côté de son rendez-vous hier après-midi contre St-Raphaël (25-35). Jamais dans le coup, plombé par un état d’esprit défaillant et une défense aux abonnés absents, le TFHB a perdu un match crucial et laissé une impression très mitigée. Le club du 93 reste bon dernier au classement et toujours à la recherche d’un premier succès cette saison. Dans le Val-de-Marne, Créteil a été un peu court contre Istres (23-27). Malgré une seconde période plus aboutie, le club cristolien a payé un lourd tribu sa première période chaotique (7-15). Créteil, Ivry et Tremblay trustent trois des quatre dernières places.