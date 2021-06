Quel coup de force pour Créteil qui a assuré ses arrières à deux matchs de la fin en dominant d’une main de fer Cesson-Rennes ce samedi après-midi (27-19). Un succès parfaitement maîtrisé qui permet aux Cristoliens de valider leur présence en Starligue la saison prochaine. Dès lors, la course au maintien se joue entre deux clubs : Cesson-Rennes et Ivry. La donne est simple : si Ivry sur les deux derniers matchs arrive à prendre trois points, alors le bastion val-de-marnais sera sauvé. Cesson-Rennes avec 18 points au compteur doit attendre désormais les résultats de son rival ivryen à Toulouse mercredi puis éventuellement samedi à Créteil. De son côté, pour la der de Siakam et Annonay, Tremblay s’est incliné contre le Pays d’Aix (22-29).