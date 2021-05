Dès trois clubs franciliens hier soir, la frustration la plus importante provenant de Saint-Raphaël, où Ivry a échoué sur le fil malgré un match plein d’abnégation (29-28) : « C’est une très grande déception, mais surtout beaucoup de regrets pour l’équipe, qui a mis beaucoup de cœur à l’ouvrage pour accrocher un petit quelque chose. Les joueurs se sont battus, mais les petits détails n’ont pas penché de notre côté. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction à retenir de notre prestation et c’est de bon augure pour la suite », assurait le coach ivryen Sébastien Quintallet. Alors que Créteil, fortement diminué et en manque de rythme, n’a pas trouvé le bon tempo à Chartres (31-22), Tremblay toujours lanterne rouge a perdu gros après la défaite conte Dunkerque (22-28). Les Créteil – Tremblay et Ivry – Istres de mardi vaudront leur pesant d’or pour la course au maintien.