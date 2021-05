Largué dans la course au maintien avec sept points de retard sur les Val-de-Marnais Créteil et Ivry, Tremblay s’attache surtout à préparer la saison prochaine.

Ce n’était pas la saison escompté du côte de Tremblay, qui n’a pas vraiment réussi à sortir de l’ornière cette saison. Dernier avec sept points à six matchs de la fin, le TFHB est quasi condamné à la relégation en Proligue : « Il y a eu un très bon handball malgré la défaite lundi contre Ivry (32-29) et j’espère qu’on va continuer à afficher un beau visage d’ici la fin de saison pour espérer gagner un ou deux match », relate le coach tremblaysien Joël Da Silva. Ce dernier ne se fait en effet plus de doute sur l’épilogue d’un exercice singulier : « C’est une saison difficile à évaluer, avec les cas de Covid-19, le calendrier, il y a eu une accumulation de pleins de choses qui nous a pas permis de véritablement trouver un équilibre », poursuit l’ancien coach de St-Raphaël, une équipe qu’il retrouve ce soir pour un match en retard de la 22e journée

Un recrutement taillé pour remonter

Si la situation sportive fût chaotique, le club francilien n’a pas perdu de temps pour mettre en place une équipe la saison prochaine qui aura fière allure avec l’arrivée de sept joueurs (Matijasevic, Camarero, Mathieu Bataille, Cohen, Ruiz-Margaria, Bingo et Dumoulin) : « Nous mettons une équipe pour remonter immédiatement. Nous allons profiter des derniers matchs de championnat pour préparer l’avenir, avec davantage de temps de jeu pour les jeunes », conclut Joël Da Silva, sous contrat avec le club séquano-dionysien jusqu’en 2022.