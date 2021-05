Après une première période compliquée, l’US Créteil n’a jamais réussi à se remettre dans le droit chemin, perdant un match clé pour le maintien contre un rival direct. En effet, la bonne opération est à mettre au crédit d’Istres qui sort de la zone rouge après ce match rondement mené. S’il y a eu une belle réaction en seconde période des Cristoliens (19-16, 45e ; 22-20, 52e), leur débauche d’énergie s’est avérée nulle, la faute à un premier acte plus que chaotique (12-6, 20e ; 16-8, 25e) (16-10, 30e) (16-12, 38e). Battu logiquement par Istres, plus solide et pragmatique (25-21), Créteil doit très vite oublier cet accident, car un chaud derby du 94 est prévu ce dimanche à Delaune contre Ivry.