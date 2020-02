Hand – Starligue (J17) – La révolte de Créteil et Tremblay

C’est une journée qui a sonné la révolte des mal-classés. Dans ce match de la dernière chance, Créteil a décroché sa 3e victoire de la saison, en venant à bout d’Istres au terme d’une belle empoignade (27-26). Si la bande à Pierre Montorier reste dernière, ce succès doit leur donne beaucoup de confiance et d’espoir, même si elle pointe à quatre points du premier relégable Ivry et Istres. L’autre performance est à mettre au crédit de Tremblay, qui pour la première de Stéphane Imbratta sur le banc, a réussi à dominer Chambéry (29-27) pour revenir à deux points du voisin ivyren Tout est donc relancé, surtout qu’Ivry si brillant à Delaune a beaucoup de difficultés hors de ses bases. Plombé par son entrée en matière (10-2, 15e), l’US Ivry n’a jamais réussi à trouver le juste équilibre, laissant le Pays d’Aix dérouler les opérations (32-25) : « Nous avons joué à l’envers tactiquement. C’est dommage, car on avait bien identifié les forces et les faiblesses de notre adversaire », relevait déçu l’entraîneur adjoint Benoît Peyrabout. La bataille du maintien va sans doute se jouer à quatre entre Istres, Ivry, Tremblay et Créteil.