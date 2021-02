Hand – Starligue (J16) – La première d’Ivry à Delaune

Il a fallut attendre le 6e match à la maison pour voir Ivry enfin débloquer son compteur de victoire. Au terme d’un match « référence », dixit Linus Persson, Ivry a toujours eu un coup d’avance hier soir sur C’Chartres (31-23). En plus de glaner un 2e succès de rang après Cesson-Rennes (28-32), la bande à Sébastien Quintallet capitalise et relègue le premier relégable Créteil à trois unités. Un bon bol d’air : « On a de quoi être satisfait, tant on a été performant sur tous les secteurs de jeu. C’est un match plein qui doit nous permettre de franchir un cap », assure l’arrière Wilson Davyes, auteur d’un match précieux (6/8 aux tirs).