La détresse se lisait sur les visages de Tremblay, qui après avoir fait la course en tête une bonne partie du match a cédé dans un money-time très mal négocié face à Dunkerque, pourtant fragile (25-24). Un 12e revers qui fait beaucoup de mal dans la course au maintien et qui relègue les Tremblaysiens à quatre unités du premier relégable Ivry. Les Val-de-Marnais, qui ont réalisé un gros coup en dominant avec maîtrise hier soir Cesson-Rennes (28-32).