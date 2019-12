Hand – Starligue (J12) – Créteil se relance en dominant Ivry

Le derby du 94, si capital dans la course au maintien, a permis à Créteil juste avant la trêve internationale de souffler un bon coup et de garder des chances intactes de maintien (27-24). Dans un duel électrique à souhait, la formation cristolienne a eu le dernier mot pour mater Ivry et se relancer complètement dans la course au maintien. Bien que toujours dernier, les Cristoliens reviennent à deux longueurs de l’US Ivry, qui ne cesse de s’enliser. Le PSG en mode patron, a logiquement dominé Dunkerque au terme d’un match à sens unique (36-25).