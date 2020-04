Hand – Starligue – Imbratta guide la formation à Tremblay

Après deux piges au sein de l’effectif professionnel de Tremblay, Stéphane Imbratta est soulagé comme le club de voir repartir le TFHB en Starligue la saison prochaine.

Stéphane Imbratta, c’est monsieur 50% de réussite cette saison. Avec une victoire contre Chambéry (29-27) puis une défaite à Bougnol contre Montpellier (36-25), l’opération sauvetage du club tremblaysien avait du sens jusqu’à la pandémie de coronavirus, sifflant au passage la fin du championnat. Celui qui était revenu en Seine-St-Denis en 2017 après une expérience enrichissante chez l’Espérance de Tunis souhaitait offrir une nouvelle impulsion à la formation au club du 93. Entraîneur du centre de formation et de l’équipe de N1, Stéphane Imbratta a repris du service sur un banc professionnel, suite à l’éviction de de Rastko Stefanovic mi-février. Ce n’était simplement qu’un retour aux sources pour celui qui a conduit Tremblay à la troisième place du Championnat de France en 2009 et 2010, à la finale de la Coupe de France en 2010 et à la finale de la Coupe des Coupes en 2011 : « J’avais fait une croix sur le haut-niveau, c’était pour moi de l’histoire ancienne. Mais, vu la situation du club, j’ai accepté de faire la ‘’pige’’ jusqu’à la fin de saison pour rendre service au club et tenter de le sortir d’une situation compliquée ». La LNH ayant statué en début de semaine qu’il n’y aurait aucune relégation, Tremblay repartira en Starligue dans un championnat de 16 équipes la saison prochaine : « On est tous soulagés au club de repartir en élite la saison prochaine, ce passage de 16 clubs satisfait tout le monde ».

« La formation : ma préférence à long terme »

Si l’ancien entraîneur d’Ivry (champion de France en 2008) avoue avoir retrouvé l’adrénaline de coacher une équipe professionnelle, reste que son avenir s’inscrit davantage du côté de la formation du club du 93 que sur le banc d’une équipe professionnelle : « C’était une expérience courte mais très sympa. Ce qui est prévu, c’est de reprendre la formation l’année prochaine. Après, la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, nous permet de réfléchir et de se poser. Donc oui, ma préférence à long terme c’est la formation du club, à court terme, il faut voir », assure-t-il, sans fermer la porte donc à une nouvelle expérience en Starligue. En attendant, Imbratta se réjouit de la saison de ses ouailles en N1, auteur d’une saison de belle facture avec une 8e place au sortir d’une phase aller quasi-parfaite : « La formation se porte bien. Nous n’avons jamais été aussi présent sur les sélection départementales, régionales ou pôles ». Maintenant, l’objectif est clair : « Retrouver le terrain le plus vite possible » conclut-il.