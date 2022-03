Avec onze points d’avance sur le deuxième, l’US Ivry a un boulevard devant lui pour retrouver la Starligue. Vainqueur d’un 17e match de rang hier chez l’équipe en forme du moment – Nice – la formation ivryenne demeure imperturbable à toute pression (23-30). Rigueur, humilité et efficacité sont les maîtres mots chez les Val-de-Marnais : « L’équipe se focaliser uniquement sur le fait de gagner le plus de match possible. C’est une victoire solide chez un candidat aux barrages, on ne va pas faire la fine bouche », relevait l’entraîneur Sébastien Quintallet. Ivry a un nouveau dauphin avec Pontault-Combault, qui fait la bonne opération en se hissant à la 2e place au gré d’un succès difficile mais ô combien précieux contre Besançon (27-26). Très mauvaise opération pour Tremblay (7e) , qui surpris à domicile par Massy (24-29) va devoir lutter jusqu’au bout pour accrocher une place de barragiste, dont le MEHB (8e) n’a pas dit son dernier mot.