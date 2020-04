Hand – Proligue – Fin de saison confirmée : Massy et le PCHB dans le Top 5

Comme la Starligue, la Proligue ne reprendra pas en raison de la crise sanitaire. Si bien que le comité directeur de la LNH a entériné le classement à l’issue de la dernière journée, en faisant monter les deux premiers du championnat Cesson-Rennes et Limoges. Les deux clubs étant également les deux plus gros budgets du championnat, c’est une jolie récompense. Massy (3e) et souvent cantonné sur le podium au cours de la saison peut avoir quelques regrets, mais a d’ores et déjà marqué son territoire en perspective de la saison prochaine, où Pontault-Combault (5e) aura également des ambitions. Le championnat de Proligue sera toujours constitué de 14 équipes, puisque deux équipes de N1 sont amenées à garnir la 2e division professionnelle avec Sarrebourg et Angers.