Hand – Nationaux – Pas de répit pour Lagny, Draveil et l’Entente Mont-Valérien promus en N2F, Asnières reste en N3

La FFHB a dévoilé en fin de semaine dernière les poules des différents championnats nationaux. Des éléments qui ont mis en lumière quelques dernières incertitudes :

N1M : L’Elite Val d’Oise pourrait avoir la saison prochaine le statut VAP. Le PSG (B) est dans la poule Elite

N2M : Lagny dans la poule 4. Avec l’incertitude qui planait sur l’avenir du SMV, il restait encore une ombre sur la composition des poules 3 et 4. Relégué administrativement en N2, Vernon est reversé dans la poule 3, aux côtés de Maisons-Alfort et du Plessis-Trévise notamment. Ce jeu de chaises musicales ne favorise pas Lagny, qui devra se coltiner cinq longs déplacements pour sa première phase dans la poule 4 : Plobsheim, Molsheim, St-Brice, Cernay/Wattwiller et la réserve de Strasbourg/Schiltigheim.

L’Entente Mont-Valérien a glané avec brio son sésame pour la N2.

N2F : Les deux clubs franciliens promus à ce niveau sont identifiés. Il s’agit de l’équipe essonnienne de Draveil et de l’Entente Mont-Valérien (fusion de Rueil et de Nanterre)

N3M : Après une entente avec Colombes qui n’a guère marché, le club d’Asnières Handball Club reprend son indépendance. Le club des Hauts-de-Seine a été par ailleurs repêché à ce niveau.