Hand – Nationaux (N2M-N2F- N3M) – Massy (B), Lagny et Aulnay marquent les esprits

Dans une journée tronquée par les reports, certains clubs franciliens ont toutefois tiré leur épingle du jeu.

N2M

Dans la poule 2, la seule formation francilienne en action a su porter l’estocade. Vainqueur de Segré (24-25), la réserve de Massy enchaîne par un 2e succès de rang et complète le bal des invaincus avec Rouen et Rueil. Dans la poule 3, pour sa deuxième visite en terre maritime, Serris Val d’Europe n’a pas su y couper, cette fois-ci à la défaite sur le parquet de Billy-Montigny (33-28). Quel coup de force de Lagny dans la poule 4, qui a su faire abstraction du contexte et d’un déplacement long pour vaincre Molsheim (32-33) et décrocher ce premier succès tant désiré : « Même dans les moments difficiles : l’équipe est restée discipline et combattante. Je leur tire un grand coup de chapeau », relevait le coach seine-et-marnais Franck Andretti.

N2F

RAS dans les poules 3 et 4, il faut aller visualiser la poule 5 pour voir quelques résultats. Avec un nouveau tour de force d’Aulnay qui a impressionné à Rosières St-Julien (18-28) prenant du même coup les commandes du championnat avec le SLUC Nancy. Belle performance également de Noisy-le-Grand et Cergy, vainqueur respectivement de Ste-Maure Troyes (33-27) et Rueil (31-24).

N3M

Premier match et première victoire pour St-Michel, qui n’a pas laissé la moindre chance hier à Amnéville (35-26).