Hand – Nationaux (N2/N3) – Coup double pour Rueil, Serris Val d’Europe fait tomber Villemomble, Cergy déçoit

Retrouvez les faits marquants de la 2e journée de N2M et la première journée de N2F.

N2M :

Dans une poule 2 tronquée avec trois reports (Vanves – Cherbourg B, Kremlin-Bicêtre – Massy B), Rueil qui a terrassé la réserve de Caen confirme son rôle d’épouvantail (17-29). Le club rueillois se positionne déjà seul aux commandes du championnat. Après le nul contre Dunkerque, Serris Val d’Europe a cette fois-ci réussi à maîtriser le money-time pour vaincre Villemomble dans le seul derby francilien du week-end de la poule 3 (35-34). 2-0 pour les clubs du Loiret contre le 94. En effet, St-Pryvé/Olivet a gagné de justesse contre le Plessis-Trévise (26-25) et la réserve de Saran a imposé sa loi sur Maisons-Alfort (34-30). Dans la poule 4 où trois des clubs franciliens ont été obligés de reporter la rencontre (Marolles – Roissy et Montfermeil – Longvic), Lagny a de son côté montré ses limites chez la réserve de Strasbourg (36-25).

N2F

Cergy tombe dans l’Aube.

Trois matchs reportés dans la poule 3 (PSG – Paris 92 B, Ivry – Césaire Levillain et Montigny – Draveil), trois autres dans la poule 4 (Malakoff – Bully-les-Mines, Béthune – Villemomble et Kremlin-Bicêtre – Lomme Lille B) ont déjà confirmé qu’il sera très difficile d’aller au bout de la saison. Seuls Colombes et Aubervilliers ont pu joué avec des fortunes diverses pour les clubs franciliens. Encore en rodage, Colombes a su la loi de St-Amand (19-29) quand à Aubervilliers, le club du 93 a réussi à accrocher deux points de son déplacement à Hazebrouck (20-20). Dans la poule 5, tout le monde a joué avec une déception pour Cergy battu d’entrée par Ste-Maure Troyes (23-21), et des satisfactions pour Rueil et Aulnay, qui ont pris le meilleur respectivement sur Rosières St-Julien (28-26) et la réserve de Noisy-le-Grand (29-26).