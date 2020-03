Hand – N2M – Ni montée, ni descente pour les clubs franciliens

Après l’arrêt définitif des championnats nationaux, les clubs franciliens connaissent pour la plupart leur sort. En N2M, ce sera le statu-quo qui prédominera.

Selon le communiqué de la FFHB mardi soir qui annoncé « qu’il n’y aurait pas d’année blanche et que les classements sont arrêtés à date », des montées et des descentes seront donc actées. En N2M, chaque premier de poule monte en N1M, et en revanche selon nos sources, au lieu des deux derniers qui descendent, seul le dernier de chaque poule est relégué.

Le point :