Deuxième de sa poule 3, derrière les Finistériennes de Roz Hand’Du 29, Cergy Handball a bien digéré la descente pour demeurer une des locomotives de son championnat. Arrivé en provenance de Brest cet été, Thomas Brouxel est satisfait de cette phase aller, mais sait pertinemment que le chemin est encore long : « Je suis arrivé dans un club qui descend de N1 avec une volonté de remonter l’équipe au troisième division français. C’est un très bon bilan, mais le travail est encore long. On veut surtout progresser le club à tous les niveaux : pôle médical, augmentation du nombre de séances hebdomadaires. Il n’y a pas de réelle pression de montée, on veut surtout continuer à structurer le club pour avoir un socle solide afin de viser plus haut ».