Hand – N1M (transferts) – Nkuingoua et Darsoulant à l’Elite Val d’Oise

Le club de l’Elite Val d’Oise, qui aspire à faire partie des meilleures équipes de la division se montre actif. Après avoir engagé Safwann Khoudar en tant qu’entraîneur principal, le club val-d’oisien a annoncé deux recrues en début de semaine. Le premier arrive de Vernouillet (N1) avec la signature du gardien Chris Nkuingoua. Le second est un joueur bien connu en Normandie et dans les Hauts-de-France, pour avoir porté les couleurs du SMV et de Dunkerque, avec Célym Darsoulant. Après des expériences en Australie (Sydney) et en Grèce (AEK Athènes), ce trentenaire souhaite se relancer en N1.