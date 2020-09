Hand – N1M – Olivier Vallée (président ACBB) : « On nous refuse le report d’un match, alors qu’on ne peut pas s’entraîner »

Sans gymnase pour s’entraîner et sans perspectives, le président de l’ACBB Handball Olivier Vallée monte au créneau pour en appeler à la prise de responsabilités de la FFHB.

Samedi, vous devez accueillir Lanester pour le compte de la 3e journée, où en êtes-vous ?

C’est le flou artistique, nous essayons de contacter les clubs d’IDF dans l’Essonne ou dans les Yvelines pour faire un match amical dans la semaine afin de garder le rythme. On essaye de prendre contact avec d’autres clubs pour éventuellement préparer Lanester.

Avez-vous contacté la COC pour exprimer vos inquiétudes ?

Nous avons échangé le week-end dernier avec Pascal Baude (Ndlr : le président de la COC) sur ce sujet. Et la réponse fût cinglante : leur position est d’interdire les reports, en proposant éventuellement des inversions et pour couronner le tout nous encourage à s’entraîner…en extérieur. J’étais effaré de la réponse de la COC.

Quel est votre sentiment sur la suite ?

Ce que je ne comprends pas c’est qu’on accepte des reports en cas de Covid-19 et qu’on refuse les reports quand on ne peut pas s’entraîner. La FFHB essaye comme il peut de sauver les meubles, mais je crois que les clubs ne sont plus sur la même longueur d’aide. On attend des réponses claires désormais (Ndlr : selon nos informations, une réunion devrait se tenir ce mardi soir à la FFHB).