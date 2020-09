Hand – N1F (J1) – Serris Val d’Europe en impose déjà, regrets pour Alfortville et St-Maur (B)

Seuls trois clubs franciliens ont pu commencer leur championnat le week-end dernier. Retour sur les faits marquants.

Dans une poule 4 qui s’annonce homogène, la première affiche entre Rouen et Alfortville a tenu en haleine l’assistance, tant les débuts ont été rythmés et à suspense. Mais malheureusement, Alfortville était un peu court pour contester la suprématie des Rouennaises (29-26). Dans la poule 5, le seul derby francilien a logiquement tourné en faveur de Serris Val d’Europe, qui a pris le meilleur sur le promu Conflans (19-29). L’autre promu, la réserve de la Stella St-Maur, a manqué de peu de s’offrir Harnes (32-34) : « Il y a une belle marge de progression à venir. On a fait trop d’erreurs défensives et on a manqué de rythme avec seulement deux matchs de préparation dans les jambes, mais le contenu reste encourageant », a soulignait l’entraîneur des Val-de-Marnaises Alexandre Dumay. La rencontre entre St-Michel et St-Grégoire Rennes (B) a été reporté à une date ultérieure dans la poule 3, tout comme Palaiseau face à Colombelles dans la poule 4.