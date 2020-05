Hand – LNH – Reprise de la Starligue fixée au 23 septembre, la Proligue au 2 octobre

L’Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Handball a exposé ce mardi ses hypothèses pour le lancement de la saison 2020-2021. Les dates émises pour le début des championnats de Starligue et de Proligue sont toutefois soumises à l’évolution de la crise sanitaire et au huis-clos. Pour la Starligue, le coup d’envoi sera donné le mercredi 23 septembre, peut-on apprendre via le communiqué de la LNH. Pour la Proligue, le top départ aura lieu le vendredi 2 octobre. Par ailleurs, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions ne sont plus à l’ordre du jour.