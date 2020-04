Le Paris SG disputera le Final Four de la Ligue des champions de hand les 28 et 29 décembre prochain à Cologne. La Fédération européenne (EHF) a annoncé l’annulation des 1/8e et 1/4 de finales de la compétition et décidé de qualifier pour le Final Four de la Ligue des champions les deux premières équipes des deux poules hautes, à savoir le PSG, Barcelone, Kiel et Veszprem. Le club parisien est toujours à la recherche de son premier sacre européen de son histoire.