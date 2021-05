Le tirage au sort du Final Four de la Ligue des champions est tombé ce mardi matin. Le duel franco-français entre le PSG et Nantes n’aura pas lieu, du moins pas avant la finale, puisque Nantes défiera le grand Barcelone tandis que le PSG affrontera les Danois d’Aalborg, tombeur en 1/4 de finale de Flensburg. Le Final Four se déroulera les 12 et 13 juin à Cologne.