Pour le retour du public dans un Coubertin quelque peu rempli et très bruyant avec 800 supporters, le Paris Saint-Germain a renversé la vapeur en gagnant le match retour (34-28). Suffisant pour éliminer Kiel et se qualifier pour le dernier carré.

Obligé de prendre les devants après la défaite du match aller (31-29), le club de la capitale mettait les bouchées doubles pour surmonter cet handicap au gré d’une efficacité maximale (6-3, 7e ; 9-7, 15e). Toutefois, il en fallait plus pour saper le moral des Allemands, qui revenaient au pas de charge systématiquement (10-9, 20e ; 16-15, 30e). Dans le sillage d’un Elohim Prandi aérien, d’un Dylan Nahi toujours aussi chirurgical à la finition, le club de la capital maintenait le tempo (19-18, 33e ; 23-21, 41e). A force de faire le forcing pour faire plier Sagosen et consorts, les hommes de Gonzalez finissaient pas réussir dans son entreprise en menant de +4 (27-23, 47e). Euphorique, le club de la capitale s’envolait (32-26, 54e) pour ne plus être jamais rejoint, jubilant en communion avec son public sa qualification pour le Final Four de Cologne.