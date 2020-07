La FFHB et la LFH semblent avoir un trouvé un terrain d’entente pour la reprise du championnat de D1. Avec la suppression du Final4 de la saison 2019-2020, la FFHB et les clubs de l’élite sont tombés d’accord pour une reprise du championnat au 9 septembre. Sous condition que la crise sanitaire ne soit pas repartie de plus belle…