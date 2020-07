Le championnat de Ligue Butagaz Énergie débutera le mercredi 9 septembre 2020 et se terminera le week-end des 22-23 mai 2021. La LFH a confirmé cette information, qui circulait ces derniers jours. Une phase régulière de 26 journées en matches aller et retour est prévue à cet effet. Pour commencer son championnat, Paris 92 ira dans la Drôme pour défier Bourg de Péage (09/09) avant de recevoir une semaine plus tard St-Amand-les-Eaux (16/09).