Devant l’aggravation de la situation sanitaire, l’arrière droite sud-coréenne de Paris 92 Ryu Eun-hee a obtenu d’être libérée de son contrat pour rentrer au pays et se préparer aux JO de Tokyo. C’est une très mauvaise nouvelle pour les Lionnes, puisqu’il ne reste plus sur ce poste que Laura Flippes et que la sud-coréenne était l’une des meilleures joueuses du club depuis un an.