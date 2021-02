Hand – LBE (J7 – match en retard) – Le Paris 92 atteint ses limites

Après un premier avertissement le week-end dernier lors du match en retard de la première journée contre Bourg-de-Péage (31-20), le Paris 92 a viré au rouge hier, dominé de la tête et des épaules par Nice (20-24). Si la place en play-offs ne fait plus aucun doute, reste à savoir quel rôle peut tenir cet effectif jeune et un brin limitée dans les rotations lors des prochains matchs couperets. Même l’entraîneur parisien Yacine Messaoudi a dû mal à cacher ses interrogations : « On vit au jour le jour. Nous faisons avec les moyens du bord, il y a rien à enlever dans l’état d’esprit, mais avec l’effectif que nous avons, c’est compliqué ». Il fait évidemment référence au départ précipité de Ryu Eun-Hee et de la blessure de Lassource, qui étaient deux éléments majeurs du sept du début de saison. A Messouadi de conclure : « Je ne peux pas vous dire quel rôle on va jouer, j’en ai aucune idée ».