Hand – LBE (J2) – Messaoudi (Paris 92) : « Très content du contenu »

Après le match rocambolesque du premier match à Bourg-de-Péage (22-21), qui était tout sauf « un math de handball », assure l’entraîneur des Lionnes Yacine Messaoudi, le Paris 92 a rassuré sur l’état de forme de ses troupes en surclassant St-Amand (32-17). Sur courant alternatif en première période (5-8, 18e; 10-10, 25e), les locaux ont donné la pleine mesure de leur talent en signant une seconde période remarquable d’intensité et d’efficacité (24-15, 49e).

Une seconde période quasi-parfaite

La vista de Nadia Offendal (6/7), l’habileté de Mazens sur son aile gauche (6/8) ou encore la réussite implacable de Serdarevic (11 arrêts à 62% de réussite) ont contribué à ce retour gagnant dans leur Palais des Sports. Le coach francilien avait de quoi être satisfait : « On a essayé de rendre la meilleure copie qui soit et je dois dire que je suis très content du contenu, notamment de la seconde période, où les filles ont affiché le même visage qu’elles affichent depuis la reprise il y a deux mois : de l’enthousiasme, de l’entraide et du rayonnement », conclut Messaoudi.